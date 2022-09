‘Loehansk niet meer volledig onder Russische controle’

Volgens de gouverneur van de provincie Loehansk is de gemeente Bilohorivka weer onder controle van de Oekraïense overheid. Het grondgebied bevindt zich op amper een tiental kilometer van de stad Lysychansk, dat pas in juli en na hevige gevechten onder Russische controle kwam. Voorlopig is er geen onafhankelijke bevestiging van het bericht, maar feit is dat de Oekraïners de voorbije dagen al heel dichtbij kwamen.