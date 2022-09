Oekraïne belooft ‘wraak’ nu het gegevens over Russische huurlingenleger heeft

Hackers van het Oekraïense leger hebben naar eigen zeggen de website van het beruchte Russische huurlingenbedrijf Wagner gekraakt. Daarbij zouden de persoonsgegevens zijn buitgemaakt van alle strijders die zijn aangesloten bij de organisatie. Het bericht over de hack kon nog niet onafhankelijk worden gecontroleerd.

‘Elke beul, moordenaar en verkrachter zal zwaar worden gestraft’, aldus de Oekraïense minister van Digitale Transformatie Mychajlo Federov. ‘Wraak is onvermijdelijk.’

Wagner is een particulier huurlingenbedrijf dat geldt als het schaduwleger van het Kremlin. Het bewaakt Russische belangen in allerlei landen en huurlingen van Wagner vechten in Syrië en in Oekraïne. Voor de strijd in Oekraïne ronselt het bedrijf ook misdadigers in Russische gevangenissen, In ruil voor kwijtschelding van hun straffen.