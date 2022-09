Ex-verslaafde Emna waarschuwt op Tiktok voor nieuwe drug ‘mefi’

Een dik half jaar geleden leefde Emna (26) op straat. Zwaar verslaafd aan een poedertje dat ze had leren kennen op een kotfeestje. Geen coke, speed of xtc, maar ‘mefi’. Een ­riskante nieuwe rekruut op de feestwei, die haar in geen tijd vastgreep. Op Tiktok deelt ze het verhaal van haar herstel, én waarschuwt ze. Toxicoloog Jan Tytgat (KUL) ­bevestigt een stijgende trend in het gebruik van zogenaamde ‘Nieuwe Psycho-actieve Stoffen’.