Mixed relay met zes ‘vrijwilligers’: ‘Ach, we doen ons best en dan zien we wel’

Woensdagochtend, tussen 6 en 9 uur Belgische tijd, wordt in Wollongong het WK mixed relay gereden. Een ploegentijdrit met eerst drie mannen, dan drie vrouwen. Terwijl Nederland, Italië en Duitsland met een topteam aan de start komen, doet België het met zes ‘vrijwilligers’. Hun voornaamste doel: ‘Niet vallen.’

Toptijdrijders genoeg in België, zeker bij de mannen. Breng Wout van Aert, Remco Evenepoel en Yves Lampaert woensdagochtend aan de start en alvast halfweg de ploegentijdrit zou geen natie beter doen. Maar dat gebeurt dus niet. Er wel bij: Quinten Hermans, Nathan Van Hooydonck en Pieter Serry voor de mannen, gevolgd door Valerie Demey, Julie De Wilde en Jesse Vandenbulcke voor het vrouwenluik. Twee onuitgegeven trio’s, zonder expliciete tijdrijderskwaliteiten en – met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – ook zonder medaillekansen.

Waarom die keuze? Bij de Belgische wielerbond zijn ze eerlijk: alle tijdrijders op dit WK worden geput uit de wegploegen. Een budgettaire beslissing. Een betere tijdrijder, genre Victor Campenaerts, alleen voor een mixed relay invliegen zou veel te duur zijn. En aan Van Aert of Evenepoel vragen om er nog even de mixed relay bij te nemen, was al helemaal geen optie. Het programma van Evenepoel was zo al hectisch genoeg. Wat ook geldt voor Lotte Kopecky, nog altijd de beste tijdrijdster bij de Belgische vrouwen, en Yves Lampaert. En Van Aert liet maanden geleden al weten alles op de weg te zetten op het WK en geen tijdritfiets te willen aanraken. Wie het WK tijdrijden al niet rijdt, gaat er zeker de mixed relay niet bijnemen.

Ander asfalt dan in Europa

En zo kom je uit bij de zes genoemde namen. Chinese vrijwilligers? Zo ver willen ze ook weer niet gaan. ‘Ik vind het niet echt vervelend om te doen’, zegt Valerie Demey. ‘Sowieso kan het geen kwaad om een paar dagen voor de wegwedstrijd nog echt diep te gaan. En dat we weinig kans maken? Ach, we doen ons best en dan zien we wel waar het schip strandt.’

Diezelfde laconieke houding vinden we terug bij de mannen. Doen ze het tegen hun zin? ‘Dat niet.’ Maar zijn ze er enthousiast over? ‘Kijk, we moeten eerlijk zijn’, vat Nathan Van Hooydonck het samen. ‘Wij zien dit alle drie als een laatste voorbereiding op het WK op de weg. Daar willen we met een Belg wereldkampioen worden. En dat krijgt alle prioriteit. We gaan geen risico’s nemen. Zeker nu ze woensdag slecht weer voorspellen. Het zou heel stom zijn als iemand van ons zou vallen en zondag niet inzetbaar zou zijn.’

Bovendien is zelfs een verplicht nummer, zoals Quinten Hermans laat verstaan, niet noodzakelijk een zinloos nummer. ‘Het is hoe dan ook de enige kans voor ons om het parcours alvast eens op wedstrijdsnelheid te kunnen zien. Altijd een voordeel. De bochten, het asfalt: het is toch net iets anders dan in Europa. En zo’n fysieke prikkel enkele dagen voor het WK op de weg is ook welkom.’

Toch blijft het verschil frappant. Nederland zet straks drie van zijn allerbeste vrouwen in en wist zelfs Mathieu van der Poel warm te maken voor de discipline. Italië pakt bij de mannen uit met absolute kleppers als Ganna en Affini. De Belgen hadden maandag amper al nagedacht over hoe ze hun 14 kilometer straks gaan aanpakken. ‘We hebben nog nooit een ploegentijdrit gereden met ons drie’, beaamt Van Hooydonck, die woensdagochtend enkele uren voor de mixed relay ook nog een training inplant. ‘Nu, er is (dinsdag, red.) nog een officiële training. Dan zullen we het parcours al eens zien op de tijdritfiets. Daar zullen we ook wat afspraken maken. Wie achter wie rijdt, bijvoorbeeld.’

Experiment

Blijft de vraag of België hier geen medaillekans laat liggen. Met alle toppers erbij, met de juiste motivatie, met een gedegen voorbereiding… wie weet? Hermans twijfelt. ‘Op zich is dit best een mooie discipline, maar ik stel vast dat zelfs de landen die hier met hun allerbeste renners starten zich hier niet écht op toeleggen. Dat is ook moeilijk. Dan moet je bij wijze van spreken een maand samen trainen, en dat midden een drukke kalender. Het blijft altijd een experiment: je komt samen, hoopt op een goede dag en dan maar afwachten of het werkt.’