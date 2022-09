Tom Naegels eerste winnaar van ‘Belangrijkste boek van het jaar’

De Standaard-columnist Tom Naegels wint de Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar, een nieuwe prijs voor non-fictie in het Nederlandse taalgebied. De vijfkoppige jury bekroonde hem voor ‘Nieuw België, een migratiegeschiedenis’.

De Standaard-columnist Tom Naegels stond als enige Vlaming op de shortlist. De vier andere (Nederlandse) genomineerden zijn: Gronings goud van Wendelmoet Boersema, Waarom vrouwen minder ­verdienen van Sophie van Gool, Nieuwe kruisvaarders van Sander Rietveld en De Doorsons van Roline Redmond. De bekroning levert Naegels 15.000 euro op.

De jury, met onder meer schrijver Saskia De Coster en VRT-journalist Ivan De Vadder, looft Naegels voor zijn ‘kritische, empathische, en nooit vooringenomen blik’, en voor zijn ‘gedegen onderzoek’. ‘Uit soms gortdroog archiefmateriaal vist hij juist dat ene menselijke verhaal dat alles duidelijk maakt. Naegels levert daarmee de broodnodige historische basis voor de hedendaagse discussie over migratie.’

Voor Nieuw België dompelde Naegels zich meer dan vijf jaar lang onder in de naoorlogse migratie naar België. Hij greep daarbij niet alleen naar mediaberichten uit die tijd, maar ook naar vergeten studies over inburgering die hedendaagse misverstanden rechtzetten, en kreeg de notulen van ver­gaderingen van het Vlaams Blok in handen. ‘Ik was vaak verrast door wat ik tegenkwam. De voldoening die het geeft om meer overzicht te krijgen: dat wil ik aan de lezers meegeven’, zei hij bij het verschijnen van zijn boek in een interview met De Standaard.

Het bekroonde boek behandelt de migratiegeschiedenis tot en met 1978. Naegels werkt aan een tweede boek over de periode daarna. Dat boek zou opnieuw enkele jaren onderzoek vergen.