Dag begint met bewolking kans op buien

Het is dinsdagvoormiddag wisselend tot soms zwaarbewolkt met mogelijk al enkele buitjes over het noorden en oosten van het land. In de loop van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af met kans op enkele buitjes.

Vooral in de Ardennen kan er ’s morgens ook wat nevel of mist hangen. De kans op buien is het grootst over de oostelijke landshelft.

De maxima liggen tussen 12 graden in de Ardennen en 17 graden in Laag- en Midden-België. Er staat een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest, zegt het KMI.

Dinsdagavond verbreden de opklaringen en is het overwegend droog. Aan zee blijft de kans op een buitje bestaan. Tijdens de nacht kan er lokaal nevel of mist gevormd worden. De minima liggen tussen 2 graden in de Ardennen en 10 graden in de kuststreek bij een zwakke variabele wind.

Woensdag blijft het vaak droog en halfbewolkt. We halen maxima van 12 graden in de Hoge Ardennen tot 18 graden in het westen van het land. De wind is zwak, eerst uit veranderlijke richtingen, later uit noordoostelijke richtingen.

Donderdag blijft het droog en zonnig met soms wat hoge wolkensluiers. ‘s Ochtends is het vrij koud met in de Ardennen mogelijk wat lokale vorst. De maxima liggen tussen 14 en 20 graden bij een zwakke wind uit zuid tot zuidoost of veranderlijke richtingen.