Febe Jooris knokt zich naar brons op WK tijdrijden: ‘Het geluk staat duidelijk aan mijn zijde dit jaar’

Onze landgenote Febe Jooris (17) heeft brons gehaald in de tijdrit bij de meisjes juniores. De Oost-Vlaamse perste er een onwaarschijnlijke eindspurt uit en haalde het uiteindelijk met nauwelijks 0.33 seconden voorsprong op een Tsjechische opponente. Xaydee van Sinaey eindigde op een 23ste plaats. Voor België is het de eerste tijdritmedaille ooit bij de vrouwen op een wereldkampioenschap.

Aan het tussenpunt noteerde Jooris pas de tiende tijd en moest ze meer dan tien seconden goed maken in de strijd om brons. De Oost-Vlaamse uit Astene - een deelgemeente van Deinze - perste er enkele fenomenale slotkilometers uit en werd daarvoor beloond met een bronzen medaille, nadat ze eerder al brons haalde op het Europees kampioenschap. ‘Een bewuste strategie’, verklaarde ze haar relatief trage tussentijd na zeven kilometer. ‘Ik wist dat het deel na de klim mijn stuk moest worden. Er kwam heel wat afdaling waar ik mijn hoge cadans kon gebruiken. Ik wist dat ik daar de snelheid omhoog kon halen. Maar het laatste stuk richting de finish was allesbepalend. Daar bleef Ludwig (Willems, red) mij pushen. Het ging nog pittig omhoog, in de afdaling erna en in het stuk richting de finish heb ik echt alles gegeven.’

Jooris was op de hoogte van de tussentijden maar panikeerde niet. ‘Ik begreep dat de Nederlandse Anna van der Meiden aan het tussenpunt de snelste tijd had en dat het verschil zestien seconden bedroeg. Ik vermoed dat zij sneller gestart is maar nadien is stilgevallen. Bij mij gebeurde het omgekeerde, mijn aanpak was de beste.’

Jooris moest na de finish even bekomen. Foto: Isopix

Het verschil met het nummer vier, de Tsjechische Kvasnickova, bedroeg nauwelijks drie tienden van een seconde. ‘Ook op het EK won ik het brons met vier tienden voorsprong’, gniffelde Jooris. ‘Het geluk staat duidelijk aan mijn zijde dit jaar. Dat ik als eerste Belgische ooit een medaille win in het tijdrijden, is tof en misschien inspireer ik wel andere meisjes om met fietsen te beginnen. Maar het is eerder mijn eigen prestatie die ik zot vind, gewoon voor mezelf.’

Studies orthopedagogie

Door de verre verplaatsing moest Jooris het in Wollongong zonder de steun van haar familie stellen. ‘Maar ik heb mijn ouders en mijn broer al gehoord. Ja, dat was een speciaal moment. Dankzij mijn papa, die masseur is bij Sport Vlaanderen, is er een link met de wielersport. Hij heeft vroeger ook gekoerst, zij het op niet een al te hoog niveau. Ik heb eigenlijk een beetje achter zijn rug om mijn eerste koersfietsje gekregen, een jaar of vijf geleden. Meer dan twee koersjes per jaar reed ik niet en het mocht ook niet te ver zijn want het bracht toch niks op. In het begin was het wielrennen helemaal niets voor mij. Maar het tijdrijden zat er toen al een beetje in. Ik ben blijven doorbijten en het heeft opgebracht.’

Jooris ziet zich niet als een tijdrijdster pur sang. ‘Ik vind mezelf meer een hardrijdster’, vertelde ze. ‘In de wegritten kan ik ook mijn power kwijt. Ik ben misschien geen afwerker maar een helper ben ik zeker wel. Ja, het Vlaamse werk ligt mij. En het mag ook slecht weer zijn. Ik moet de komende jaren eigenlijk alles nog ontdekken maar als ik ervoor zorg dat ik er mentaal goed in sta, dan komt het wel goed. Het mentale, dat is zeker niet mijn sterkste punt.’

Eens terug in België begint Jooris aan haar studies orthopedagogie. ‘In Kortrijk, dat is voor mij even ver als Gent en daar waren ze iets soepeler. Ik ga mijn studies spreiden en heb een topsportstatuut. Het academiejaar is intussen al begonnen maar ik hoop dat deze medaille toch al voor een beetje goodwill zal zorgen (gniffelt). Ik wil zeker ook mijn diploma halen.’

Ook opvallend: Febe Jooris draagt om haar rechterpols een armband gemaakt uit… de schakels van een fietsketting. ‘Die gaat bijna nooit uit’, vertelde ze. ‘Maar op de luchthaven van Sydney heb ik ze toch maar uitgedaan omdat ik niet langs de kant gezet wilde worden. Neen, makkelijk is dat niet. Daarvoor heb ik een speciaal sleuteltje nodig. Ja, ik heb ze ook gedragen tijdens de tijdrit. Aërodynamica? Als dat zo onder het pak zit, maakt dat weinig verschil uit.’

Goud was voor Backstedt, zilver voor Czapla Foto: Belga

God Save the King

Het goud ging zoals verwacht naar de Britse Zoë Backstedt. Zij had meer dan anderhalve minuut voorsprong op de Duitse Czapla, Febe Jooris moest bijna twee minuten toegeven. ‘Aan haar spiegel ik mij allang niet meer, zij fietst op een andere planeet. Ik hoopte dat de kloof iets kleiner zou zijn maar dat ze aan het eerste tussenpunt sneller was dan Van Dijk (winnares bij de elite-vrouwen, red), dat zegt voldoende.’

Backstedt won niet alleen haar zoveelste wereldtitel, ze zorgde ook nog voor een unicum. Voor het eerst in meer dan zeventig jaar weerklonk na een sportwedstrijd het ‘God Save the King’, de nationale hymne van Groot-Brittannië die na het overlijden van koningin Elisabeth II niet langer als ‘God Save the Queen’ bekend zal staan. ‘We hebben afgelopen nacht de begrafenis gevolgd’, zei Backstedt. ‘Dat was best een emotioneel moment.’