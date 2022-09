Texaanse politie onderzoekt ‘dumpen’ migranten door Republikeinse gouverneur

De politie van de Amerikaanse staat Texas is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar twee vluchten met illegale immigranten die woensdag vanuit San Antonio naar het eiland Martha’s Vineyard in de staat Massachusetts werden gestuurd.

Dat schrijftThe Washington Post maandag. De vliegtuigen werden gecharterd door Ron DeSantis, de Republikeinse gouverneur van Florida. Aan boord zaten 48 migranten - waaronder kinderen - die illegaal de Amerikaanse grens met Mexico zijn overgestoken.

Bij aankomst vertelden de migranten aan hulporganisaties en media dat hen voor het instappen allerlei beloften waren gedaan, zoals werk en onderdak. Hen was niet verteld dat ze naar een klein eiland zouden gaan en ze waren in de veronderstelling dat ze naar een grote stad gebracht zouden worden.

De staat Massachusetts was niet op de hoogte van de komst van de migranten. Het was aan de lokale bevolking om voor de nieuwkomers voedsel en onderdak te regelen. Martha’s Vineyard is dunbevolkt, veel rijke mensen hebben er een vakantiehuis. Het eiland wordt bestuurd door Democraten.

Volgens de Texaanse politie is het duidelijk dat de migranten die naar Massachusetts werden gevlogen ‘onder valse voorwendselen’ uit San Antonio zijn weggelokt voor ‘politieke doeleinden’.

‘Als deze mensen zijn voorgelogen, dan is dat een misdaad en moeten we dat onderzoeken’, concludeert sheriff Javier Salazar in een verklaring. Een lokale rechter die betrokken is bij het onderzoek vergeleek de actie van DeSantis met mensenhandel: ‘Het verschilt niet veel met wat mensensmokkelaars doen’.

Tussentijdse verkiezingen

Op 8 november zijn er tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten en DeSantis staat op het stembiljet voor een tweede termijn in Florida. Hij zou ook van plan zijn om zich kandidaat te stellen voor de Republikeinse presidentsnominatie van 2024.

Het ‘dumpen’ van illegale immigranten vanuit grensstaten naar gebieden die onder Democratisch bestuur staan is niet nieuw. Eerder stuurden de Republikeinse gouverneurs van Texas en Arizona al bussen met migranten van hun grondgebied naar de steden New York, Chicago en Washington gebracht. In de Amerikaanse hoofdstad werden de passagiers voor het huis van vicepresident Kamala Harris op straat gezet.