Rechter VS vernietigd veroordeling uit moordzaak bekend van Serial-podcast

Een Amerikaanse rechter heeft maandag de veroordeling vernietigd van Adnan Syed (41) voor de moord op zijn 18-jarige klasgenote Hae Min Lee in 1999. De zaak trok in 2014 wereldwijd de aandacht toen hij werd besproken in de populaire misdaadpodcast Serial.

Syed werd in het jaar 2000 veroordeeld tot een levenslange celstraf en heeft in totaal 23 jaar in de gevangenis gezeten. Ten tijde van de moord was Syed 17 jaar oud en zat hij nog op de middelbare school.

De rechter besloot maandag de veroordeling ongedaan te maken, omdat tijdens het proces bewijsmateriaal dat Syed vrij had kunnen pleiten door de openbaar aanklager werd achtergehouden.

Ook zou in de zaak nieuw bewijsmateriaal zijn ontdekt, dat Syed mogelijk vrijpleit en zouden er twee andere verdachten in beeld zijn. Syed heeft altijd volgehouden niks met de moord op zijn ex-vriendin Lee te maken te hebben gehad. De vrouw werd in februari 1999 gewurgd en half begraven gevonden in een park in Baltimore.

De openbaar aanklager krijgt van de rechter in Baltimore dertig dagen om een nieuwe rechtszaak tegen Syed te openen, of alle aanklachten tegen hem te laten vallen. Tot die tijd heeft Syed huisarrest.

In 2016 werd de veroordeling van Syed ook al ongedaan gemaakt door een rechtbank, maar die uitspraak werd drie jaar later door een hogere rechtbank herroepen.

Podcast

De moord op Lee en de veroordeling van Syed werden in 2014 uitgebreid aan bod in de twaalf afleveringen van het eerste seizoen van de populaire podcast Serial. De audioserie is met meer dan 340 miljoen downloads de meest beluisterde podcast aller tijden. De bedenkster en presentatrice van de podcast, Sarah Koenig, was maandag in de rechtbank aanwezig. Dinsdag wordt een nieuwe aflevering van Serial uitgezonden, die over de zaak zal gaan, zo laat de productiemaatschappij weten.

De Amerikaanse televisiezender HBO besteedde ook aandacht aan de zaak en produceerde in 2019 de serie The case against Adnan Syed. Een van zijn advocaten zei in de serie dat dna-sporen die op het lichaam van Lee gevonden waren niet van Syed waren. Naar deze dna-sporen wordt nu meer onderzoek gedaan.