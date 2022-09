Geeuwen bij de vierde trouwspeech

Een soort plaatsvervangende plakkerigheid overviel me toen ik gisteren het megatrouwfeest in Blind getrouwd uitgekeken had. Het gevoel dat je krijgt wanneer je via via op een klassiek Vlaams trouwfeest verzeild raakt van mensen die je eigenlijk niet kent. Je hangt daar maar wat aan de zijkant te observeren, zonder dat veel je raakt, behalve de zweterigheid van zo’n zaal, de plakkerigheid van de snel opwarmende schuimwijn in je glas en de duffe pijn van te veel onderdrukte geeuwen die stilaan de kop opsteekt. Om dat gevoel op te roepen bij iemand die tv zit te kijken, moet je een goede tv-maker zijn. Maar of het daarom goede televisie is, dat is een andere vraag.