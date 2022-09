Engeland neemt afscheid van koningin Elizabeth

De dag begon met het sluiten van Westminster Hall waar het lichaam van koningin Elizabeth de voorbije dagen lag opgebaard. De kist werd daarop overgebracht naar Westminster Abbey, waar zowat vijfhonderd wereldleiders – onder wie koning Filip en koningin Mathilde – samen met 2.000 andere genodigden de officiële begrafenisdienst bijwoonden.

Opvallend is dat de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill, in tegenstelling tot andere leiders die werden verzocht naar de plechtigheid te komen in gecharterde bussen, gebruikmaakten van hun gepantserde presidentiële wagen, The beast.

Biden en zijn vrouw hadden zondagavond al afscheid genomen van de koningin met een bezoek aan de kist in Westminster Hall. Dankzij koningin Elizabeth II is ‘de wereld een betere plaats’, zei Biden aan de vooravond van de begrafenis.

De Amerikaanse president Joe Biden en first lady Jill. ap

Harry op tweede rij

De plaatsen tijdens de begrafenis waren de afgelopen dagen voer voor veel speculatie. Terecht, zo bleek. De in ongenade gevallen prins Andrew – in burgerkleding – kreeg een plek op de eerste rij, in tegenstelling tot prins Harry en echtgenote Meghan Markle, die naar de tweede rij werden verwezen, ver verwijderd van prins William. Opvallend was dat voor Zara Tindall, ook een kleindochter van de koningin en haar man, Peter Phillips, wel plaats was voorbehouden op de eerste rij. Nochtans zijn ook zij geen werkende leden van de koninklijke familie, het argument dat wordt aangehaald om Harry een minder belangrijke rol toe te dichten.

De nieuwe Britse premier Liz Truss gaf tijdens de ceremonie een lezing uit het evangelie van Johannes, met een verwijzing naar de belofte van het eeuwige leven.

De Britse premier Liz Truss. ap

Vooraanstaanden van tal van religieuze overtuigingen hielden een toespraak. ‘Hier, waar koningin Elizabeth is getrouwd en gekroond, zijn we bijeengekomen uit het hele land en het Gemenebest en alle landen van de wereld om te rouwen om ons verlies en om haar lange, onbaatzuchtige leven van dienstbaarheid te gedenken’, zei David Hoyle, deken van Westminster, aan het begin van de dienst.

Charles kiest de bloemen

De bloemenkrans op de kist van de koningin was samengesteld door haar zoon, koning Charles. De bloemen kwamen uit de tuinen van haar residenties Buckingham Palace en Windsor Castle en van Charles’ landgoed Highgrove House.

De krans bevatte onder meer rozemarijn, als symbool van herinnering. De mirte, die een gelukkig huwelijk symboliseert, werd gesneden van een plant waarvan een tak ooit uit het bruidsboeket van de koningin werd getrokken.

In het bloemstuk zaten ook Engelse eik om de kracht van liefde te onderstrepen, geraniums, tuinrozen, hortensia’s, dahlia’s en weduwebloem. Charles had een briefje toegevoegd met de tekst: ‘In loving and devoted memory. Charles R’, waarbij de R staat voor Rex, het Latijnse woord voor koning.

De begrafenisplechtigheid duurde ruim een uur. Aan het einde werd de Last Post gespeeld, waarna twee minuten stilte volgden, niet alleen in Westminster Abbey maar in het hele Verenigd Koninkrijk. Daarna weerklonk het volkslied ‘God save the King’, dat al zeventig jaar niet meer had weerklonken.

Van Londen naar Windsor

Na de dienst in Westminster Abbey trok de rouwstoet, onder meer via Buckingham Palace, naar Wellington Arch. Tijdens de tocht werden de klokken van de Big Ben geluid en werden saluutschoten in Hyde Park gelost. Langs de route konden mensen een glimp van de kist opvangen, maar door de enorme drukte volgden heel wat toeschouwers het gebeuren op grote schermen in Hyde Park.

In Wellington Arch werd het lichaam in een lijkwagen gelegd en vervoerd naar Windsor, zo’n 40 kilometer verderop. De wagen werd discreet gevolgd door een andere wagen, voor het geval dat de wagen met het lichaam van de koningin een mechanisch defect zou hebben.

Om 17 uur begon er in Windsor een nieuwe plechtigheid, met zo’n achthonderd genodigden.

Vanavond zal in Windsor Castle een intieme plechtigheid plaatsvinden, die in tegenstelling tot de rest van de dag niet op televisie wordt uitgezonden. Het betreft het moment waarop het lichaam van de Queen wordt bijgezet in St. George’s Chapel. Volgens de minutieus opgestelde timing zal dat gebeuren rond 20.30 uur.

De dag was organisatorisch gezien een van de zwaarste die Engeland ooit meemaakte. Duizenden agenten waren op de been. Ongeveer 3.000 van hen stapten mee in de stoet in Londen, nog eens 1.000 deden hetzelfde in Londen. Er waren ook nog enkele duizenden politieagenten die de optochten in goede banen moesten leiden.