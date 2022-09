Hoeveel geld mag naar een Vlaams energiepakket gaan? Ondersteun je gezinnen vooral met meer kindergeld of regel je een hogere jobbonus voor wie werkt? Die moeilijke knopen moet de Vlaamse regering ontwarren.

‘Twee jaar later dan verhoopt zijn we klaar voor de roaring twenties’, zo klonk Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vorig jaar nog optimistisch in zijn septemberverklaring. De begrotingsbesprekingen ...