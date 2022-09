Cercle Brugge zet trainer Dominik Thalhammer op straat

Cercle Brugge heeft de samenwerking met Dominik Thalhammer beëindigd, zo maakte de Vereniging bekend. Assistent-coach Miron Muslic wordt gepromoveerd tot hoofdtrainer en zal vanaf dinsdag samen met Jimmy De Wulf de trainingen leiden. Een extra assistent-coach zal later toetreden tot de technische staf.

‘Cercle houdt eraan Dominik Thalhammer te bedanken voor z’n inzet en wenst hem het allerbeste toe in z’n verdere toekomst. De Oostenrijkse coach was sinds november 2021 coach van Groen-zwart. De 40-jarige Miron Muslic is de nieuwe hoofdcoach van Cercle Brugge. De Oostenrijker is sinds oktober vorig jaar actief als assistent-coach en krijgt nu de kans als T1’, klinkt het.

Groen-zwart staat na negen speeldagen op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League, met amper 6 punten. Het kon nog maar één keer winnen, op de tweede speeldag (1-0 tegen Anderlecht).