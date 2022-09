Is deze energiecrisis de crisis te veel voor Wallonië?

De Waalse begroting gaat fors in het rood. Zo fors dat zelfs huisbankier Belfius zich zorgen maakt – ook, zo willen de geruchten, omdat de uiterst linkse PTB-PVDA in de peilingen de wind in de zeilen heeft. Premier Elio Di Rupo sust de gemoederen maar heel veel budgettaire armslag om de energiecrisis te lijft te gaan, heeft Wallonië alvast niet.





Met collega Peter De Lobel bespreken we de budgettaire toestand en hoe Wallonië toch probeert in 2024 een begroting in evenwicht te hebben. En ja, er zijn gelukkig ook lichtpuntjes in dit verhaal.

