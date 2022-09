Ringen van Saturnus ontstonden uit gecrashte maan

Er zijn meer planeten mét manen dan zonder. Maar er is er maar één met ringen. Toch heeft Saturnus het heel lang zonder moeten doen. Tot een van zijn manen op de dool ging.

Wat als onze planeet, net als Saturnus, ringen zou hebben? Dat zou nogal een schouwspel zijn. De ons zo vertrouwde aanblik van de maan zou erbij verbleken. Op onze breedtegraad zouden we continu, nacht én dag, een schuin zicht hebben op de ringen, omdat die dan netjes rondom de evenaar op een lijn zouden staan. Samen zouden ze een enorme helderwitte boog vormen die de hemel verlicht. U zou er ook een nagelwitte langspeelplaat in kunnen zien.

Het idee van een geringde aarde is nog zo gek niet, blijkt uit nieuw onderzoek naar de ringen van Saturnus, dat afgelopen week verscheen in het vakblad Science. Want de bekende ringen zijn mogelijk ontstaan nadat een Saturnusmaan zich te dicht bij zijn moederplaneet gewaagd had en daarbij aan gruzelementen werd gerukt. Een deel van de maanresten zou sindsdien rond Saturnus zweven, in zeven concentrische ringen. De ringen zouden bovendien van betrekkelijk recente makelij zijn, hoogstens tweehonderd miljoen jaar oud. Dat terwijl Saturnus, net als de aarde en de rest van het zonnestelsel, 4,6 miljard jaar op de teller heeft.

Hoe de aarde er zou uitzien met ringen. Foto: rr

Even terug naar de aarde, want het scenario van de ringvorming doet toch denken aan een vergelijkbare gebeurtenis in de geschiedenis van onze eigen planeet. Volgens de zogenaamde Theia-theorie zou een ronddolende protoplaneet (Theia) 4,5 miljard jaar geleden, in het prille begin van het zonnestelsel dus, op de jonge aarde zijn geknald. Bij die inslag werden grote hoeveelheden materiaal van de aarde (en van Theia, die de klap niet overleefde) de ruimte ingeslingerd. Daaruit zou dan de maan zijn ontstaan. Maar: als dat materiaal niet samengeklonterd was tot onze natuurlijke satelliet, dan zou het dus evengoed ringen hebben kunnen vormen. Dat staat weliswaar niet zo in het Science-artikel, maar het lijkt ons een valabele gevolgtrekking. En nu we toch de speculatieve toer opgaan: wat niet is, zou nog kunnen komen. Als de maan ooit uit balans zou raken en de aarde zou rammen, zouden er alsnog ringen kunnen ontstaan – al strekt dat voor ons aller overleven niet tot aanbeveling.

IJs, geen gesteente

Maar Saturnus dus. Over de ouderdom van de ringen bestaat al lang discussie. Eén hypothese stelt dat de ringen er altijd zijn geweest – lees: sinds de geboorte van de planeet – en dat ze de kraamkamer waren van vele kleinere manen van de planeet (aan manen heeft Saturnus met 53 bevestigde exemplaren trouwens geen gebrek). Een manco in die hypothese is dat de ringen vandaag grotendeels uit grote en kleine klompen ijs bestaan, terwijl een maanvorming vereist dat er ook veel brokken gesteente tussen zitten. De andere hypothese stelt dat de ringen veel jonger zijn, hoogstens een paar honderd miljoen jaar, iets wat gestaafd wordt door metingen van de hoeveelheden meteorietenstof die ze hebben vergaard. Die tweede hypothese krijgt nu met de publicatie in Science een stevige duw in de rug. Want een van conclusies van het artikel is dat de ringen maximaal 200 miljoen jaar oud zijn. Maar het is vooral het scenario dat erin beschreven wordt dat de doorslag geeft. Daarin ontstaan geen manen uit ringen, zoals in de eerste hypothese, maar omgekeerd, ringen uit manen. Of beter: uit één maan.

Helling rechtgetrokken

De auteurs van het artikel, Amerikaanse planeetonderzoekers, focusten nochtans niet rechtstreeks op de ringen, maar op de hellingshoek waaronder Saturnus om zijn as draait ten opzichte van het baanvlak van zijn omloop rond de zon. Die hoek bedraagt bijna 27 graden, een tikkeltje schuiner dan de aarde, maar dat was wellicht niet altijd zo, blijkt uit een nieuw model dat de vorsers hebben opgesteld voor Saturnus, onder meer op basis van data van de Cassini-missie naar de planeet. Toen hij pas gevormd was, zou Saturnus minder dan 10 graden overgeheld hebben. Maar de combinatie van de trage ontsnapping van de maan Titan, waarvan de baan om zijn moederplaneet elk jaar tien centimeter opschuift, en van schommelingen in de omloop van de verderop gelegen planeet Neptunus zouden Saturnus steeds schuiner hebben getrokken. Tot de teller op 36 graden stond en er iets gebeurd moet zijn dat een drastische ommekeer veroorzaakte: Saturnus begon plots weer rechtop te kruipen. Volgens de vorsers werd die ommekeer dus veroorzaakt door een maan die op de dool ging. Dat veroorzaakte instabiliteit in het strak gefinetunede systeem van de planeet en haar manen, waardoor Saturnus ontkwam aan de invloed van Neptunus.

De op de dool geraakte maan zou qua grootte en samenstelling te vergelijken zijn geweest met Iapetus, een van de grotere manen van Saturnus die bijna volledig uit ijs bestaat. Mogelijk vloog de ijsbal de ruimte in, maar evengoed viel hij ten prooi aan de zwaartekracht van de gasreus. Een deel van de brokstukken van de maan verdween in Saturnus, een ander deel kreeg dus mogelijk een nieuw leven als planeetring.