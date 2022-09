Hacker plaatst eerste beelden van ‘Grand theft auto 6’ online

Een hacker heeft zondagavond de allereerste beelden verspreid van de nieuwste titel in de Grand theft auto-franchise. De hacker plaatste negentig video’s online en dreigt ermee nog meer data te lekken, waaronder de broncode van het spel.

De Amerikaanse gameontwikkelaar Rockstar Games en moederbedrijf Take Two Interactive zijn woedend. Een hacker heeft via het Slack-account van een werknemer toegang gekregen tot de interne keuken van het bedrijf en plaatste beelden van de game Grand theft auto VI online. Die beelden werden intussen geverifieerd door de bedrijven. Gamejournalist Jason Schreier spreekt van een van de grootste lekken in de videogamegeschiedenis, en een ware nachtmerrie voor de organisaties.

De video’s bieden een uitgebreide en technische blik op een van de grootste videospellen in de game-industrie. Ze geven een ongepolijst beeld van de plannen voor Grand theft auto VI, hoewel de uiteindelijke versie er veel verfijnder zal uitzien. Medewerkers van Rockstar Games waren verbijsterd door de omvang van het lek door de hacker. Volgens persbureau Bloomberg maken medewerkers van Rockstar zich ernstig zorgen om de gevolgen van de gebeurtenis en hoe het management erop zal reageren.

Gamegeruchten zijn goed. Ze breken een vaak veel te geheimzinnige game-industrie open en zorgen dat niet alleen grote multinationals bepalen waar wij het met z'n allen over hebben.



Maar als beelden via een hack worden gestolen en misbruikt om een developers af te persen? Bah. — Bastiaan Vroegop (@BasVroegop) September 19, 2022

De vermeende hacker, die claimde ook eerder vervoerbedrijf Uber te hebben gehackt, zei dat hij ‘over een deal wil onderhandelen’ met Take Two en Rockstar. De bedrijven hebben voorlopig nog niet gereageerd op de gelekte beelden of de berichten van de hacker, die intussen de broncode van GTA V en GTA VI online te koop heeft geplaatst. Als dat op het web verschijnt, kunnen mensen die ietwat technisch aangelegd zijn met de broncode aan de slag om de spellen zelf te bewerken.

Moederbedrijf Take Two is druk bezig om de beelden van de hacker zo veel mogelijk van het internet te verwijderen. Op de verschillende beelden, die volgens Rockstars interne debug-tools zichtbaar zijn bovenaan het scherm, is onder andere een overval in een restaurant te zien met een vrouwelijk personage en een vuurgevecht met de politie. Er zijn ook video’s te zien met verschillende conversaties, vuurgevechten en autoritten.