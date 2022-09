De Amerikaanse zanger Post Malone heeft zaterdag enkele ribben gekneusd tijdens een optreden in Saint Louis in de VS. Toen hij zijn fans aan het begroeten was, viel hij in een gat dat in het midden van het podium lag. De zanger schreeuwde het uit van de pijn en de show werd even stilgelegd. Na een korte pauze verscheen Malone weer op het podium om het optreden verder te zetten.