Verblijven in de toekomstige gevangenis van Salah Abdeslam: ‘Frustrerend dat je niets zelf kan beslissen’

Het is er doodstil, de tijd kruipt tergend traag ­vooruit, en elke passerende trein is een lichtpunt. Nieuwsbad-journalist Cedric Lagast liet zich twee dagen en een nacht opsluiten in de nieuwe gevangenis van Haren, samen met 55 rechters, magistraten en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Met een droge klik valt de celdeur op zaterdagochtend achter me in het slot. Niet met een luide bons, zoals ik verwacht had. Zo zacht en banaal passeert het moment waarop de vrijheid van je wordt afgenomen ...