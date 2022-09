De begrafenis van de Britse koningin Elizabeth II vindt maandag om 12 uur Belgische tijd plaats in Westminster Abbey, in hartje Londen. Er wordt verwacht dat ruim 4 miljard mensen de dienst zullen volgen. Wij verzamelen de belangrijkste momenten in dit artikel.

1. Wereldleiders arriveren in Londen

Tal van wereldleiders zijn zondag naar Londen gereisd om de begrafenis van koningin Elizabeth II bij te wonen. Onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden, de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, en de Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska brachten de Queen de dag voordien een laatste groet. Bekijk de video bovenaan dit artikel.

2. Volg de begrafenis hier live mee

Om 12 uur start de kerkdienst in Westminster Abbey. Na afloop zal de kist met het lichaam van de koningin in processie naar Windsor gaan, voor een gebedsdienst en de eigenlijke begrafenis in de Saint George’s Chapel.