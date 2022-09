Alec Segaert verovert zilver in tijdrit voor beloften

Alec Segaert heeft maandag op het WK wielrennen in het Australische Wollongong zilver gewonnen in de tijdrit bij de beloften (U23).

De negentienjarige Segaert, een eerstejaarsbelofte, legde de 28,8 km af in 34:29. Daarmee was hij zestien seconden trager dan de drie jaar oudere Noor Soren Waerenskjold. Die haalde het in 34:13 (gem. 50,50 km/u).

De Brit Leo Hayter vervolledigde het podium op 24 seconden.

Segaert is de regerende Europese kampioen tijdrijden bij de beloften, een titel die hij begin juli in Portugal veroverde. Vorig jaar was hij op het WK in Brugge goed voor brons in de tijdrit voor junioren. Het lid van het Lotto U23 team zorgt voor de tweede Belgische medaille in Wollongong na het brons van Remco Evenepoel zondag in de tijdrit bij de elite.

Lennert Van Eetvelt, de tweede Belgische deelnemer bij de beloften, eindigde als veertiende op 1:37 van de winnaar.

Soren Waerenskjold, die uitkomt voor het Noorse Uno-X Pro Cycling Team, volgt op de erelijst de Deen Johan-Price Pejtersen op. Die pakte vorig jaar de titel voor de Australiër Lucas Plapp en Florian Vermeersch. Voor Noorwegen is het de tweede wereldtitel in evenveel dagen. Zondag verraste Tobias Foss met goud bij de elite.