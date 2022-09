Nieuw in de wegcode: één middenvak voor alle auto’s, uit beide richtingen

Nieuw in de wegcode: de ‘middenrijbaan’. Op wegen waar niet genoeg plaats is voor een fietspad zijn het de auto’s die één rijvak moeten delen. Alleen bij het kruisen mogen ze even opzij. Bedoeling: fietsers meer ruimte geven.

‘Nog veel te vaak worden actieve weggebruikers slachtoffer. De Wegcode moet hen een echte plek geven op de weg en meer verkeersveiligheid bieden. Door in het midden één rijstrook voor motorvoertuigen te reserveren wordt aan weerskanten een ­veilige ruimte gereserveerd voor fietsers.’

Zo legt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) de aanpassing vanaf 1 oktober uit. Het concept van de middenrijbaan bestaat uit twee evenwijdige stippellijnen. Fietsers en bromfietsers blijven er rechts van, ­auto’s en vrachtwagens tussen de twee. Alleen om een andere auto te kruisen mogen ze naar rechts, als ze niemand hinderen.

Verwar de middenrijbaan niet met de fietssuggestiestrook. Die gekleurde strook dient alleen om automobilisten eraan te herinneren dat er ook fietsers kunnen rijden. Over die strook mag je wel rijden, ook als er geen tegenliggers komen.

Vooral op landelijke wegen

Maar experts waarschuwen: dit is niet de heilige graal die alle problemen oplost. ‘Ik hou een stevige slag om de arm’, zegt Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen, dat steden en gemeenten adviseert. ‘In Hasselt en Bornem bracht Fietsberaad een vorm van middenrijbaan aan om het effect te onderzoeken met camera’s. Fietsers blijken er net mínder ruimte in te nemen. En automobilisten rijden hen sneller voorbij. Dat is natuurlijk niet zo’n positieve evolutie.’

De vraag kwam vanuit Wallonië. Vooral op landelijke wegen kunnen ze van pas komen, zegt Baert. ‘Daar gaat het om veel ­kilometers met relatief weinig fietsers, waar het aanleggen van fietsinfrastructuur relatief duur is. Onze aanbeveling is om de middenrijbaan in Vlaanderen nog beter te onderzoeken.’

Nog nieuw: Voortaan is het echt verboden te parkeren aan een laadpaal als je niet aan het laden bent. En speedpedelecs moeten ­gebruikmaken van het met voetgangers gedeelde fietspad op plaatsen waar auto’s meer dan 50 km per uur mogen.