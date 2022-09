Week begint met kans op buien

De week start wisselend bewolkt, met hier en daar enkele buien. Het KMI verwacht dat die meestal licht zullen zijn. Het kwik haalt maar 11 graden in de Hoge Venen, maar lokaal 17 graden in het westen van het land.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag neemt de buienneiging af. Alleen in het oosten van de Ardennen en in de kuststreek is er dan nog kans op een bui. In de loop van de nacht ontstaan er hier en daar nevel, mist en lage wolken, vooral ten zuiden van Samber en Maas. De minima schommelen tussen 5 en 7 graden in de Ardennen, 8 à 10 graden in het centrum en 13 graden aan zee.

Het KMI verwacht dat dinsdag met enkele opklaringen zal starten, maar ook met lage wolkenvelden die op het reliëf een verminderd zicht veroorzaken. In de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met lokaal wat lichte regen.