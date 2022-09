Biden: Amerikaanse troepen verdedigen Taiwan als China aanvalt

Amerikaanse troepen zullen Taiwan verdedigen in het geval dat China het eiland aanvalt. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden zondag gezegd in een interview met televisiezender CBS.

Op de vraag of ‘Amerikaanse troepen Taiwan zullen verdedigen in het geval van een Chinese aanval, antwoordde Biden ‘ja’. De opmerking werd onmiddellijk gevolgd door een later in het interview gemonteerde verklaring van het Witte Huis dat het Amerikaanse beleid niet is gewijzigd en dat de VS zich niet officieel uitspreken over het al dan niet beschermen van Taiwan met Amerikaanse troepen. ‘We moedigen de Taiwanezen niet aan om onafhankelijk te worden. Dat is hun beslissing’, zei Biden nog.

Het is niet de eerste keer dat Biden zich uitspreekt over mogelijke Amerikaanse militaire bemoeienis in de verhoudingen tussen China en Taiwan. Vorig jaar oktober veerde de wereld voor het eerst op toen Biden in gesprek met Amerikaanse kiezers op CNN verklaarde dat de VS ‘een verplichting’ heeft militair in te grijpen als China Taiwan aanvalt.

Destijds lieten zijn medewerkers ook snel weten dat het Amerikaanse beleid ten opzichte van Taiwan niet gewijzigd was. Afgelopen mei herhaalde Biden zijn woorden nog eens. Het Witte Huis liet toen weten dat het land ‘nooit’ troepen zal sturen.

Nancy Pelosi

In augustus reisde de Amerikaanse toppolitica en partijgenote van Biden, Nancy Pelosi, naar Taiwan. Dat veroorzaakte zware spanningen met China. Peking waarschuwde Washington ‘niet met vuur te spelen’ met betrekking tot Taiwan en voerde in de nasleep van Pelosi’s bezoek dagenlang militaire oefeningen uit in de wateren rond de eilandstaat.

De communistische leiding in Peking ziet Taiwan als deel van China en dreigt met een verovering. De VS hebben zich op vlak van defensie aan Taiwan verbonden, vooral via wapenleveringen. Militaire bijstand bij een aanval werd bewust in het midden gelaten.

Het interview met Biden werd donderdag al opgenomen, de president is momenteel in Londen voor de begrafenis van koningin Elizabeth.