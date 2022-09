Queen Elizabeth wordt vandaag begraven. En het lijkt wel of haar dood de verzoening van de zogenaamde ‘fab four’ inluidt. Niet The Beatles uiteraard, maar wel prinsen William en Harry en hun echtgenotes Kate Middleton en Meghan Markle. Want daar zit al jaren een stevig haar in de boter. Worden de familiebanden echt hersteld of is het vooral schone schijn?