Jumbo-topman vrij na verhoor in witwaszaak

De topman van supermarktketen Jumbo, Frits van Eerd, is zondag na verhoor in Nederland vrijgelaten. Hij werd eerder deze week opgepakt in een groot witwasonderzoek.

Na enkele dagen in de cel is ondernemer Frits van Eerd, topman van de Van Eerd Food Groep (bekend van supermarktketen Jumbo), weer vrijgelaten. Hij werd eerder deze week opgepakt in een groot witwasonderzoek. De 58-jarige hoofdverdachte, Theo E., zit wel nog vast, meldt het openbaar ministerie zondag. E. is volgens NRC een ‘prominent figuur in de Drentse motorcrosswereld’, van daar zou hij ook Van Eerd kennen.

Ook een 57-jarige vrouw werd voorlopig vrijgelaten. Het OM meldt dat beiden ondanks hun vrijlating wel verdachten blijven in het onderzoek.

Huiszoekingen

Op meerdere plekken in Nederland werden dinsdag huiszoekingen gedaan in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het OM. Verschillende locaties in Groningen, Drenthe en Noord-Brabant kregen bezoek van de politie, alsook het hoofdkantoor van het Jumbo-concern in Veghel. En ook de woning van Van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther (in het zuiden van Nederland) werd doorzocht, wat behoorlijk uitzonderlijk is. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant die ter plaatse was, heeft de politie verschillende zaken in beslag genomen.

Vijf verdachten die ook werden opgepakt in de zaak, werden eerder deze week al op vrije voeten gesteld. Ook zij blijven verdachten in de zaak. E. zou de enige zijn die nog in de cel zit.

Wielerploeg

Van Eerd staat aan het hoofd van supermarktketen Jumbo, die in ons land vooral bekend is van het team van wielrenner Wout van Aert. Ook Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een sponsordeal met de supermarktketen. Eind 2020 kwam Jumbo bij ons in het nieuws omdat de groep samen met een Nederlands investeringsfonds het noodlijdende Hema had opgekocht. Van Eerd is ook actief in de autosport.

Volgens Jumbo zelf viseert het onderzoek naar fiscale fraude niét de supermarktketen. ‘Wel worden er vragen gesteld aan Frits van Eerd.’ Opnieuw volgens NRC is het onderzoek veeleer gericht op enkele contracten, transacties en constructies binnen de motorcrosswereld. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

‘Ongebreidelde eerzucht’

Van Eerd is een bekende Nederlander, die omschreven wordt als een gedreven, sportieve en flamboyante man die ‘in alles een winnaar wil zijn’, klonk het recent nog op mt.be. Zakelijk in professionele gesprekken, maar joviaal daarbuiten en vooral: ambitieus. Hij houdt van snelheid en van risico’s. Wil van elke klant een fan maken. Zijn zus Colette, ook werkzaam in de groep, zegt dat die ongebreidelde eerzucht in het DNA van de familie zit. Een Van Eerd denkt groot, groter, grootst.

Vorig jaar vierde de Van Eerd Food Groep zijn 100-jarige bestaan, en ter gelegenheid van die verjaardag kreeg het bedrijf het predikaat ‘koninklijk’. Onder Frits van Eerd is de groep exponentieel gegroeid én ook ons land binnengekomen. De groep telt meer dan achthonderd supermarkten en 100.000 werknemers.