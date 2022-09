De staatsbegrafenis van de Queen, van uur tot uur

Het draaiboek voor de uitvaart van Queen Elizabeth II maandag, ligt minutieus vast. Hieronder een overzicht van uur tot uur, omgezet naar Belgische tijd.

7:30 uur

Het groeten van het opgebaarde lichaam van de Queen eindigt. De deuren van Westminster Hall gaan dicht voor het publiek en alles wordt in gereedheid gebracht voor de begrafenis.

9 uur

De deuren van Westminster Abbey gaan open. Tal van wereldleiders worden verwacht, onder wie de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill, de Japanse keizer Naruhito en zijn echtgenote, de Chinese vicepresident Wang Qishan, de Franse president Emmanuel Macron, de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa, de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, de sultan van Brunei, de emir van Qatar, enzovoort. Ook het Belgische koningspaar is afgereisd naar Londen, net als zowat alle andere Europese vorstenhuizen. Mohammed bin Salman, de kroonprins van Saudi-Arabië, komt niet. Vanuit Rusland zal evenmin een (hoge) vertegenwoordiger aanwezig zijn. De genodigden worden met bussen vervoerd.

11:35 uur

Leden van het 1ste Bataljon Grenadier Guards halen de kist uit Westminster Hall en hijsen die op een wapenwagen van de Koninklijke Zeemacht. Sinds de uitvaart van Koningin Victoria in 1901 wordt het voertuig gebruikt bij staatsbegrafenissen, de laatste keer in 1979. Tweehonderd muzikanten maken zich op om de kist te begeleiden.

11:44 uur

De kist van de Queen wordt, in processie, vanuit het paleis van Westminster naar Westminster Abbey gebracht. 142 leden van de Zeemacht trekken de wagen. De leden van de familie zullen achter de kist lopen, met vooraan de vier kinderen van Elizabeth II: Charles, Anne, Andrew en Edward. De processie wordt rechtstreeks uitgezonden op verschillende tv-zenders in het Verenigd Koninkrijk én de Verenigde Staten.

11:52 uur

De processie arriveert aan Westminster Abbey.

12 uur

De staatsbegrafenis begint onder leiding van decaan David Hoyle. Onder meer de nieuwe Britse premier Liz Truss zal iets voorlezen tijdens de dienst. De aartsbisschop van Canterbury verzorgt de preek.

12:55 uur

Op het einde worden twee minuten stilte in acht genomen en wordt het volkslied in zijn nieuwe versie gespeeld: ‘God save the King’, na 70 jaar ‘God save the Queen’. Ook wordt een klaagzang gebracht door de persoonlijke doedelzakspeler van de Queen. De bedoeling is om luchtvaartverkeer boven Londen op dat moment te vermijden.

13 uur

De kist wordt opnieuw op de wapenwagen van de Koninklijke Zeemacht geplaatst.

13:15 uur

De kist van de Queen wordt, opnieuw in processie, van Westminster Abbey naar Wellington Arch gebracht. In Hyde Park wordt elke minuut een saluutschot afgevuurd, terwijl Big Ben tijdens de hele tocht blijft luiden. Koning Charles III wandelt mee, net als zijn zonen, de echtgenotes volgen in de wagen.

14 uur

De kist wordt overgedragen in een lijkwagen, die naar Windsor Castle rijdt. Bij vertrekt weerklinkt opnieuw het volkslied.

16:10 uur

De rouwstoet vertrekt langs de Long Walk met langs de kant duizenden rouwenden naar het kasteel van Windsor. Aan de oostelijke zijde worden kanonschoten afgevuurd.

16:40 uur

Koning Charles III en de mannelijke leden van de koninklijke familie – onder wie zijn broers en zijn zonen – volgen te voet naar St George’s Chapel, direct achter de lijkwagen. Opnieuw volgen de vrouwen met de auto.

16:53 uur

De processie bereikt St George’s Chapel voor een gebedsdienst. De lijkkist wordt via de westelijke trap naar binnen gedragen.

17 uur

De gebedsdienst wordt voorgegaan door de decaan van Windsor met gebeden die worden voorgelezen door onder meer de rector van Sandringham. De keizerlijke staatskroon en de scepter worden van de kist gehaald en op het altaar geplaatst. Bij deze ceremonie zijn vertegenwoordigers uit alle landen van het Gemenebest, maar ook het persoonlijke personeel van de Queen aanwezig.

Na de laatste hymne plaatst de koning de kleur van de Queen’s Company Camp van de Grenadier Guards op de kist. De Lord Chamberlain ‘breekt’ zijn ambtsstaf.

Terwijl de kist in het koninklijke gewelf wordt neergelaten, zegt de deken van Windsor een psalm en de eervolle vermelding, waarna de Garter King of Arms de stijlen en titels van de koningin uitspreekt. De koninklijke doedelzakspeler speelt een klaagzang vanuit de deuropening tussen de kapel en het klooster. Hij loopt langzaam weg zodat de muziek in de kapel langzaam uitsterft.

De Aartsbisschop van Canterbury spreekt zijn zegen uit waarna ‘God save the King’ wordt aangeheven.

20:30 uur

Nu pas breekt de eigenlijke begrafenis aan die niét zal uitgezonden worden op televisie. De private ceremonie vindt plaats in de King George VI Memorial Chapel. Queen Elizabeth wordt te ruste gelegd bij haar echtgenoot Philip, die vorig jaar overleed. Koning Charles III zal symbolisch aarde over de kist van zijn moeder uitstrooien.