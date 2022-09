Rode Kruis zkt. dringend stamceldonoren met niet-Europese roots

Eén op de drie patiënten met Turkse, Noord- of Centraal-Afrikaanse roots kan géén stamceltherapie krijgen omdat er te weinig geschikte donoren zijn. Minder dan 3 procent van de stamceldatabank heeft de juiste achtergrond om hen te helpen. Het Rode Kruis lanceert een campagne voor meer etnische variatie.

Voor patiënten met ernstige ziektes zoals leukemie en lymfeklierkanker is een behandeling met stamcellen vaak de levensreddende laatste kans om te genezen. Maar er is een probleem: één op drie patiënten met Turkse, Noord- of Centraal-Afrikaanse roots vindt geen geschikte donor om stamcellen van te krijgen. Terwijl dit bij patiënten met West-Europese roots maar één op de tien is.

‘Je kan alleen maar stamcellen krijgen van iemand met een gelijkaardige genetische afkomst’, verduidelijk dokter Pierre Zachée. ‘En omdat minder dan 3 procent van de donoren die in het Belgische stamcelregister staat Turkse, Noord- of Centraal-Afrikaanse roots heeft, zitten we dus met een probleem. Want voor patiënten van deze etnische doelgroepen is het momenteel zoeken naar een naald in een hooiberg. Daarom is het levensnoodzakelijk dat we dringend meer etnische variatie krijgen in het stamcelregister.’

Daarom doet het Belgische Beenmergregister samen met Rode Kruis-Vlaanderen een oproep: registreer je massaal, zéker als je tot één van de drie etnische doelgroepen behoort. Specifiek zoeken ze donoren tussen de 18 en de 40 jaar oud. Registreren kan via stamceldonor.be.