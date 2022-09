Vooruit kant zich tegen eventuele verplichting om minder te verbruiken

Partijvoorzitter Conner Rousseau (Vooruit) ziet geen heil in een algemene verplichting voor de burger om (nog) minder energie te verbruiken. Volgens hem is het de Vlaamse regering die in gebreke blijft.

De kritiek van onder meer de Gezinsbond op de federale energiekorting als zou het een eenmalige peulschil is, wordt stellig afgewezen door Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Hij spreekt van een forse uitbreiding van de groep mensen die geholpen wordt. Vrijdag kondigde de regering-De Croo een korting aan die gezinnen tot 400 euro kan opleveren. Bedoeling was/is om de middenklasse, die net uit de boot valt voor het sociaal tarief, extra te ondersteunen.

Volgens Rousseau is de federale overheid met haar energiekorting tegemoetgekomen aan de vraag van de mensen om een beslissing te nemen, en vooral ook: om snel een beslissing te nemen. ‘Niets is perfect, maar we zitten in crisis, in oorlog’, zo zei de socialistische topman in VTM Nieuws. ‘Het is belangrijk om nú iets te doen, nog gerichtere maatregelen zouden ons maanden kosten.’

De korting wordt via de belastingbrief verrekend en geldt dus in eerste instantie voor dit jaar. Wat Vooruit betreft, wordt de maatregel indien nodig verlengd na 1 januari 2023. ‘Als dat nodig is, zal dat gebeuren.’

‘Geen verplichting’

Opvallend: Rousseau is geen voorstander van het idee om burgers te verplichten om minder te verbruiken. Vanuit Europa worden momenteel verschillende denkpistes gelanceerd, alsook concrete sensibiliseringscampagnes, om het stroomverbruik met 10 à 15 procent te den dalen. België toont zich een koele minnaar. Rousseau: ‘We zien nu al dat de mensen spontaan 10 tot 20 procent minder verbruiken. Er zijn dus wel degelijk prijsprikkels. In plaats van de mensen een verplichting op te leggen om minder te verbruiken, kan de overheid in de eerste plaats naar zichzelf kijken. Ik denk aan de straatverlichting. Maar ook de lichten in etalages: voor wie moeten die branden ’s nachts?’

De Vooruit-voorzitter ziet dus eerst op andere vlakken winst, alvorens een verplichting in te voeren. Maar hij houdt wel een slag om de arm: ‘Je weet nooit wat er nog kan komen.’

