Akkoord over nieuwe eindtermen secundair onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft met de onderwijsverstrekkers een akkoord bereikt over de eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Dat meldt hij zondag. De onderwijspartners moesten opnieuw rond de tafel gaan zitten nadat het Grondwettelijk Hof in juni de eindtermen vernietigde. Weyts, die tegen de achtergrond van de dalende onderwijskwaliteit nogal gelooft in het primaat van de politiek, had de eindtermen behoorlijk dicht gebetonneerd, met strakke en gedetailleerde doelen.

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen spande vervolgens een procedure aan. Volgens Lieven Boeve, topman van de ‘Guimardstraat’, waren de eindtermen niet de minimumdoelen die ze horen te zijn. Hij pleitte om meer ruimte te laten voor de koepels, de schoolbesturen en tot slot ook voor de individuele leerkrachten. Het Hof volgde de onderwijskoepel in de redenering, door te stellen dat de eind­termen ‘nagenoeg een volledig ­onderwijsprogramma vastleggen’ en de scholen ‘onvoldoende ruimte laten voor het nastreven, binnen hun pedagogische project, van ­eigen onderwijsdoelen’. Volgens het Hof schonden de eindtermen van Weyts de fundamentele vrijheid van onderwijs.

Deadline

Omdat scholen hun leerplannen al op de vernietigde eindtermen hebben gebaseerd en omdat er voldoende voorbereidingstijd nodig is om de eindtermen aan te passen, gaf het Grondwettelijk Hof het onderwijsveld tot 2025 de tijd om tot nieuwe eindtermen te komen. Maar dat zou tot problemen leiden voor de leerlingen die al met de modernisering gestart zijn dus wilden de onderwijspartners vaart maken met het dossier.

De betrokken zaten eind vorig schooljaar al bijeen om de violen te stemmen, maar het lukte toen (nog) niet om iedereen op dezelfde lijn te krijgen.

Ondertussen is er dus een akkoord bereikt. Maandag zal Weyts dat voorstellen samen met onderwijsverstrekkers: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het gemeenschapsonderwijs GO!, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG), Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en Overleg Kleine Onderwijsverstrekker. Tot dan wil de minister geen commentaar geven.