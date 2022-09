De eerste Europese pride-optocht op de Balkan kon, na een verbod, toch doorgaan. De Servische regering was ‘niet gezwicht voor de westerse grootmachten’, maar liet een gekortwiekte wandeling toe, afgeschermd door duizenden politie-agenten.

Zaterdagavond, even voor zeven. Op een podium in het Tasmajdan-stadion in Belgrado zwepen twee drag-artiesten hun natgeregende publiek op met Servische folk en zijn hedendaagse variant, turbofolk. Boven ...