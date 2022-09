Nederlandse Ellen van Dijk verlengt haar wereldtitel tijdrijden

De Nederlandse Ellen van Dijk volgt zichzelf op als wereldkampioene tijdrijden.

Ze legde zondag de 34,2 km met start en aankomst in het Australische Wollongong af in 44:29 (gem. 46,13 km/u). Daarmee was ze 12 seconden sneller dan de Australische Grace Brown. De Zwitserse Marlen Reusser pakte brons op 41 seconden.

Voor de 35-jarige Van Dijk is het haar derde WK-goud tegen de klok. De Nederlandse werd voor het eerst wereldkampioene in 2013 in het Italiaanse Firenze. Vorig jaar pakte ze de wereldtitel in Brugge.

Lotte Kopecky eindigde zondag als negende op 1:50 van Ellen van Dijk. Julie Van de Velde werd 22e op 3:41.

Het goud bij de beloften (U23), die samen met de elite in actie kwamen, was voor de Italiaanse Vittoria Guazzini. Zij klokte af op 52 seconden van Ellen van Dijk, goed voor de vierde tijd in totaal.