Geerts verliest eerste duel tegen de Fransen in Davis Cup

Michael Geerts (ATP 268) heeft zaterdag in Hamburg zijn kans gekregen in de derde en laatste ontmoeting van de Belgische mannen in de groepsfase van de Davis Cup Finals. De 27-jarige Antwerpenaar speelde het eerste duel tegen Frankrijk. Hij verloor na één uur en dertien minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-3) van Richard Gasquet (ATP 79). Frankrijk leidt zo met 1-0 in de tussenstand.