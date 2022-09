Doek valt na 35 jaar over ‘Phantom of the Opera’

In februari zal de gigantische kroonluchter nog een laatste keer met veel gedruis op het toneel neerdonderen. Daarna valt het doek over The Phantom of the Opera, de langstlopende show op Broadway. De voorstelling werd in New York liefst 14.000 keer opgevoerd.

De iconische musical van Cameron Mackintosh en Andrew Lloyd Webber was voor het eerst te zien op Broadway op 26 januari 1988. Na de coronapandemie vond het publiek maar schoorvoetend de weg terug naar de voorstelling, terwijl de torenhoge kosten voor deze megaproductie bleven doorlopen.

De acteurs, muzikanten en personeelsleden zijn vrijdag op de hoogte gebracht dat ze in januari nog één keer kunnen schitteren, als de show zijn 35ste verjaardag op Broadway viert. Op 18 februari zal het orgel dan een laatste keer zijn dreigende akkoorden uitstoten.

Geen enkele Broadway-show heeft het eeuwige leven. Toch komt de stopzetting onverwachts bij de liefhebbers van dit bombastisch melodrama. Het verhaal gaat over een operaliefhebber wiens gezicht is verminkt. Gemaskerd spookt hij rond in het operagebouw van Parijs en raakt hij obsessioneel verliefd op een jonge sopraanzangeres.

Weergaloos entertainment

In een van de vele tot de verbeelding sprekende scènes stort de reuzenkandelaar op het podium neer. Bij de première van de voorstelling in 1986 liet de criticus Frank Rich van The New York Times zich gereserveerd uit over allerlei onderdelen van de show, maar ook hij moest erkennen dat het om een knap staaltje van entertainment ging. ‘Het is mogelijk om je te vervelen tijdens de voorstelling, maar je zult daarvoor toch erg je best moeten doen’, schreef hij.

In 2018, bij de 30ste verjaardag van de show op Broadway, werd scènes uit de voorstelling geprojecteerd op de Empire State Building, netjes gesynchroniseerd met de operamuziek.

Ook in het Chinees

Bijna 20 miljoen mensen, onder wie heel wat toeristen, hebben de voorstelling op Broadway bijgewoond. Er zijn sinds 1986 voor 1,3 miljard dollar tickets verkocht. In de week van 11 september bracht de show nog een klein miljoen dollar op, maar dat is te weinig om alle kosten van de productie te dekken.

‘The Phantom’ loopt nog op andere plaatsen, onder meer in Londen. De show loopt daar zelfs al langer dan in New York, maar kende een onderbreking door de pandemie. In Australië ging er vorige maand een nieuwe productie van start en volgend jaar is China aan de beurt. En Antonio Banderas werkt aan een Spaanstalige productie.

Sinds 1986 zouden naar schatting 145 miljoen mensen de voorstelling hebben gezien, in 17 talen. Met de voorstelling in het Mandarijn vanaf volgend jaar wordt dat dan 18 talen.