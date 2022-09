Protesten in Iran na dood van opgepakte vrouw

In Iran zijn protesten uitgebroken na de dood van een 22-jarige vrouw. Mahsa Amini stierf vrijdag in het ziekenhuis, enkele dagen na haar arrestatie door de zedenpolitie. Het internet werd gedeeltelijk aan banden gelegd na de protesten, zegt de in Londen gevestigde organisatie Netblocks vrijdag.

Amini bezocht onlangs de Iraanse hoofdstad Teheran met familie. Daar werd ze opgepakt en naar het politiebureau vervoerd van de speciale politie-eenheid die sinds de Iraanse revolutie van 1979 erop toeziet dat vrouwen zich houden aan strikte kledingvoorschriften, zoals het dragen van een hoofddoek. De officiële reden van haar arrestatie is niet bekend, maar officieus luidt het dat haar hoofddoek te los zat.

Volgens de politie kreeg Amini last van haar hart toen ze met andere vrouwen ‘instructies’ kreeg over de regels in het land. Ze zou direct naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Online werd het incident anders geïnterpreteerd. Ze zou geprotesteerd hebben tegen haar arrestatie en naar het politiebureau gevoerd zijn. Daar zou ze op het hoofd geslagen zijn, met een hersenbloeding tot gevolg. De autoriteiten spreken dat met klem tegen.

Amnesty International zegt dat Amini in coma raakte en drie dagen later overleed. Ze had geen hartkwaal, aldus haar familie. Amnesty roept op tot een strafrechtelijk onderzoek naar de behandeling van de jonge vrouw. President Ebrahim Raisi heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels gevraagd de zaak te onderzoeken.

De Iraanse zedelijkheidspolitie is vaker beschuldigd van hardhandig optreden. Met de plicht een hoofddoek te dragen wordt in grote steden, zeker in Teheran, losjes omgegaan. Van veel vrouwen is het haar daardoor zichtbaar.

De zaak leidde tot grote verontwaardiging op sociale media.

Het incident werd ook in het parlement besproken. Verschillende parlementsleden eisten de vrijgave van de politievideo’s om duidelijkheid te verschaffen. Ook ex-president Mohammad Khatami uitte kritiek.

De Amerikaanse gezant voor Iran, Robert Malley, twitterde dat ‘Amini’s dood na verwondingen opgelopen in hechtenis voor een “ongepaste” hijab verschrikkelijk is. Degenen die verantwoordelijk zijn voor haar dood moeten verantwoordelijk worden gehouden’.

Eerder dit jaar kreeg de politie ook al kritiek na het viraal gaan van een video van vrouwelijke Iraanse agenten die zeer hardhandig optreden tegen een andere vrouw wier hijab los om haar hoofd zat.