Belgisch veulen verkocht voor recordbedrag

Het veilingbedrijf Equbreeding.auction uit Herentals heeft voorbije week het duurste veulen ooit in België verkocht. Een buitenlandse koper had in Geel 360.000 euro over voor de paar maanden oude Das Machine EQ Z.

‘Het veulen dat geveild werd, is afkomstig van een Vlaamse fokker. Het gaat om de volle broer van de hengst Emerald, die op olympisch niveau sprong. Er zijn al wel halfbroers van Emerald, maar dit veulen is de enige volle broer’, zegt Bram Van Hulle van Equbreeding.auction.

‘Een Amerikaanse koper die ook zelf aanwezig was, had 360.000 euro veil voor het veulen. We hadden eigenlijk gehoopt op een bedrag van 150.000 euro maar het is meer dan het dubbele geworden. Er waren verscheidene gegadigden die hun oog hadden laten vallen op het veulen.’

Kwaliteit

‘Deze recordverkoop bevestigt de kwaliteit van de Belgische paardenfokkerij. In de springdiscipline behoren Belgische paarden tot de absolute top. Het geeft ook een enorm boost aan de Belgische economie in het algemeen. De Belgische paardensport is goed voor bijna 4.000 jobs en heeft een toegevoegde waarde van ruim 300 miljoen euro’, legt Bram Van Hulle uit.

Het veilinghuis heeft al in totaal voor net geen 2,25 miljoen euro aan Belgische raspaarden en -veulens kunnen verkopen aan binnen- en buitenlandse kopers. Het vorige record bij de veiling van een veulen lag op 167.500 euro. In 2021 veranderde bij het Kempense veilingbedrijf het duurst verkochte embryo voor 76.000 euro al van eigenaar.