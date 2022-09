Ryanair verlengt contract met luchthaven van Charleroi

Lagekostenmaatschappij Ryanair heeft met de luchthaven van Charleroi een verlenging van het contract tot 2028 afgesloten.

Het nieuws over de contractverlenging staat zaterdag in L’Echo. Volgens de krant vonden de onderhandelingen midden in de coronacrisis plaats.

De CEO van Brussels-South Charleroi, Philippe Verdonck, bevestigt de informatie maar weigert commentaar te geven over het akkoord.

In een interview met de krant verklaart Michael O’Leary, CEO van Ryanair, dat de Ierse maatschappij geen subsidies van het Waals Gewest heeft ontvangen en dat er andere redenen waren om voor Charleroi te kiezen. ‘Wij krijgen nergens subsidies. Van niemand. Het enige wat we doen, is onderhandelen over tarieven. Kijk naar de supermarkten. Je zegt toch ook niet dat Aldi en Lidl door hun leveranciers worden gesubsidieerd? Ze hebben gewoon grotere kortingen bedongen bij hun leveranciers in het belang van hun klanten.’

Volgens berekeningen van L’Echo kost een vliegtuig met 189 plaatsen 5.400 euro minder vanuit Charleroi dan vanuit Zaventem vanwege de kosten van de heffingen die daar worden toegepast.

Na de aankondiging dat Ryanair twee op Zaventem gebaseerde vliegtuigen tijdens het winterseizoen gaat weghalen, zei de baas van Ryanair dat ‘Brussels Airport gewoon een zeer slecht beheerde luchthaven is’ en dat de directeur, Arnaud Feist, ‘niets van luchtvaart begrijpt’.

Hij stelde zich ook vragen over de milieubelasting die nu geldt voor rechtstreekse vluchten van en naar België. Volgens hem moet deze belasting ook gelden voor aansluitende vluchten, die ‘dubbel zo vervuilend’ zijn.