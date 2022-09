Er wonen weer jachtluipaarden in India

Bijna zeven decennia nadat de laatste exemplaren in India uitstierven, verwelkomt het land opnieuw enkele jachtluipaarden. Ze werden ingevoerd uit Namibië.

Op zijn 72ste verjaardag heeft de Indiase premier Narendra Modi acht jachtluipaarden uit Namibië vrijgelaten in een nationaal park in de deelstaat Madhya Pradesh.

De dieren blijven voorlopig in een afgezet gebied en worden in de gaten gehouden. De acht jachtluipaarden kwamen zaterdagochtend aan op de luchtmachtbasis in Gwalior in Madhya Pradesh en werden vervolgens per helikopter naar hun nieuwe uitvalsbasis gebracht.

Het is de eerste keer dat de soort van het ene continent naar het andere is overgebracht, zei Yadvendradev Jhala, die aan het project meewerkt. In de komende jaren wil India meer jachtluipaarden importeren, zei hij. De uit Namibië ingevoerde soort lijkt erg op de Aziatische ondersoort, maar op genetisch vlak zijn er wel enkele verschillen.

Foto: AP

