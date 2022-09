Aanslag op George Bush verijdeld dankzij onze inlichtingendiensten

De FBI slaagde erin een aanslag op voormalige president Georges W. Bush te verijdelen dankzij de Belgische Staatsveiligheid. Dat meldt de VRT. Ons land bezorgde de Amerikanen namelijk een gouden tip, waardoor een cel van vier terroristen gearresteerd werd.

Shihab Ahmed, een asielzoeker afkomstig uit Irak, zou Bush willen vermoord hebben tijdens een toespraak in Dallas. Hij maakte verschillende verkenningsritten rond de woning van de ex-president in Dallas en Crawford en hij zou ook filmpjes hebben gemaakt van de beveiliging rond de woning van Bush. Om dat te kunnen doen, werkte hij samen met enkele handlangers. Een daarvan was echter een agent van de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

En die veiligheidsdiensten kregen de gouden tip van ons land. Want de Belgische staatsveiligheid volgt al jaren teruggekeerde IS-strijders. Een van de mannen die gevolgd werd, had plots veel contact met Shihab. Er werd volgens de VRT communicatie onderschept over mensensmokkel. Onze diensten besloten de Amerikaanse op de hoogte te brengen. Pas toen ons land de VS inlichtte, kwam Shihab in het visier van de FBI.

Onze staatsveiligheid bevestigt noch ontkent dit nieuws van de VRT.

Dat de Irakees George Bush viseerde, verwondert overigens niet. Bush was de president die in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001 besliste Irak binnen te vallen en Saddam Hoessein ten val te brengen

.