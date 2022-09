Lachaert waarschuwt Vlaamse regering

De voorzitter van Open VLD, Egbert Lachaert, waarschuwt de Vlaamse regering dat die maatregelen moet nemen om bedrijven te steunen die het lastig hebben door de hoge energiefacturen.

In een interview op Radio 1 zei Lachaert dat hij niet begreep dat de Vlaamse regering talmt met steunmaatregelen aan de industrie en de bedrijven. Open VLD maakt zelf ook deel uit van die regering.

‘Ik sta daar met onbegrip naar te kijken, ook naar de partij van meneer De Wever (N-VA, red) want die krijgen ook het signaal dat ondernemingen er niet meer aan uit kunnen. Ze zitten in gigantische problemen. Terwijl de Vlaamse regering tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro aan extra inkomsten heeft dankzij de inflatie.’

Dat geld bijhouden, dat kan niet, zegt Lachaert. De bedrijven moeten worden geholpen. Ook CD&V pleit daarvoor, weet hij. ‘We mogen ons economisch weefsel niet laten naar de kloppen gaan.’

Lachaert vraagt de Vlaamse regering tijdelijke maatregelen om bedrijven door de winter te helpen. Komt daar geen akkoord over, dan is er een probleem in de Vlaamse regering, dreigde hij.

Lachaert keek in het interview meermaals expliciet naar N-VA. Dat verwondert ook niet meteen. Zoals bekend is het water tussen Open VLD en N-VA erg diep sinds het ontstaan van de federale regering zonder N-VA.

N-VA staat in deze discussie op de rem om opnieuw geld uit te geven en wil de budgettaire orthodoxie behouden. Voor volgend jaar stevent de Vlaamse begroting af op een tekort van 450 miljoen euro. Afgezet tegen eerdere meerjarenramingen is dat een pak gunstiger, maar N-VA wil dat 'vrijgekomen' budget niet plotsklaps uitgeven. De cijfers blijven immers rood. Voor 2024 zou het tekort bij ongewijzigd beleid op 350 miljoen uitkomen.

De voorbije dagen kwam de Vlaamse regeringstop al enkele malen bij mekaar rond dit dossier. Maar beslissingen werden nog niet genomen. Mogelijk komt alles toch samen bij de ministerraad van 23 september, wanneer de begroting wordt opgesteld. Meteen daarna volgt de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon - tevens de start van het parlementair jaar.