Antwerps drugsgeweld - Mogelijk explosief gevonden in Merksem

In de buurt van een vaak geviseerd pand in het Antwerpse district Merksem is een mogelijk explosief gevonden. Ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse. Dat meldde de Antwerpse politie zaterdagochtend.

Aan de woning aan Rietschoorvelden in Merksem werd in de nacht van vrijdag op zaterdag graffiti aangebracht. De boodschap is moeilijk leesbaar maar mogelijk staat er “coke”, aldus de politie. Op camerabeelden is te zien dat verdachten de graffiti aanbrengen en in de omgeving van de woning zijn drie verdachten opgepakt.

Verder werd ook een mogelijk explosief aangetroffen in de buurt van de woning. DOVO is ter plaatse en er is een ruime perimeter ingesteld.

Eind vorige maand vonden er verschillende geweldsdelicten plaats in Antwerpen steevast gelinkt aan de cocaïnetrafiek. Al tien jaar neemt het drugsgeweld toe, samen met de cocaïne-invoer.