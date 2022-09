Veel regen dit weekend

Vandaag wisselen opklaringen af met buien, die lokaal kunnen gepaard gaan met enkele donderslagen. Ook zondag komt er nattigheid bij.

Onstabiele maritiem polaire lucht komt naar ons land. Boven het relatief warme zeewater ontstaan talrijke buien, die in een noordwestelijke tot noordelijke luchtstroming over de Benelux zullen trekken. Geleidelijk komt de kern van het hogedrukgebied boven Ierland te liggen, waardoor de buienactiviteit vanaf zondag begint af te nemen.

Vandaag wisselen opklaringen af met buien, die lokaal kunnen gepaard gaan met enkele donderslagen en rukwinden tot rond 60 km/h in het binnenland en 70 km/h aan zee. In de loop van de namiddag wordt het in het westen overwegend droog met meer zon. De maxima liggen tussen 10 en 14 of 15 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige wind uit het noordwesten.

Vannacht is het in de noordoostelijke helft van het land nog vaak bewolkt met talrijke buien. In het zuidwesten blijft het nagenoeg droog met brede opklaringen.

Morgen en later deze week

Zondagvoormiddag blijft het overwegend droog met nog wat opklaringen. Maar de bewolking neemt snel toe en in de namiddag volgen vanaf de Nederlandse grens enkele buien of perioden van regen. In de gebieden langs de Franse grens blijft het droger tot ‘s avonds. De maxima liggen tussen 10 en 13 graden in de Ardennen en tussen 14 en 16 graden elders. Er waait een matige en in de namiddag lokaal soms een vrij krachtige wind.

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met nog een paar lokale buitjes, maar in veel streken blijft het droog. Dinsdag is het meestal bewolkt met plaatselijk wat lichte neerslag bij tussenpozen. Woensdag lijkt het droog te blijven met een afwisseling van zon en wolken. ‘s Ochtends is er kans op mist of lage bewolking.