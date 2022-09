Antwerp behoudt perfect rapport van 27 op 27 na overwinning tegen Seraing

Ook na negen speeldagen blijft Antwerp zonder puntenverlies in de Jupiler Pro League. De Great Old was voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Seraing dankzij doelpunten van Toby Alderweireld en Vincent Janssen. Antwerp duikt zo met een 27 op 27 de interlandbreak in.

Het doelpunt voor 2-0 was typerend voor het momentum waarin Antwerp zich bevindt: ’t was een mix van klasse en meeval. De lange bal van Alderweireld op de stropdas van Janssen was op maat, de knappe aflegger met de borst van de spits belandde voor de voeten van de slim geïnfiltreerde Gerkens – dat was allemaal prima gedaan. Maar dan, de afwerking: de volley van Gerkens – geen streep - week per ongeluk af op de hiel van Janssen, waardoor Dietsch kansloos was. Als het goed gaat, zitten dat soort dingetjes mee.

De wedstrijd leek dan al gespeeld, en we waren niet eens halfweg de eerste helft. In de openingsminuten had Alderweireld met zijn tweede competitiegoal de score geopend: op hoekschop legde Mbow de Rode Duivel wel heel weinig in de weg. Maar meer dan de 2-0 was het overwicht een argument om te denken dat Antwerp de drie punten nooit meer kon verliezen. Telkens als Seraing een aanval probéérde op te zetten, zette de thuisploeg collectief druk, waardoor het iedere keer snel de bal kon recupereren, om vervolgens zelf te snel te voetballen voor de Luikenaars – zij konden het tempo simpelweg niet volgen. De aansluitingstreffer op slag van rust van Bernier (2-1) kwam dan ook uit de lucht gevallen, maar dan nog leek niemand te twijfelen aan een goeie afloop: zó groot was het kwaliteitsverschil.

Eigenlijk had het zelfs gewoon 3-0 in plaats van 2-1 moeten worden. Een heerlijke vrije trap van Ekkelenkamp had beter verdiend dan de onderkant van de lat. We vermelden de poging niet louter omwille van de schoonheid ervan, maar ook om nog eens aan te geven dat Ekkelenkamp echt wel een schot in de roos is voor dit Antwerp. Niet voor niks zette Antwerp alles op alles om Club af te troeven in dit dossier, niet voor niks is Radja Nainggolan bankzitter ten voordele van de Nederlander.

Het eerste kwartier na de pauze was – ondanks mogelijkheden voor Stengs en Ekkelenkamp – eerder moeizaam te noemen voor de leider. Seraing kreeg zowaar de indruk dat er misschien toch iets te rapen viel, wat uiteraard helemaal niet zo was – daarvoor is de degradatiekandidaat te slap. Maar bon, Mark van Bommel nam toch liever geen risico’s en bracht vers bloed: Radja, De Laet en Fischer erin. De weelde in Deurne Noord is enorm, en dan moeten mannen als Balikwisha, Engels en Frey nog terugkeren uit blessures.

Net omwille van zo veel talent was de tweede helft in zijn totaliteit ontgoochelend. Antwerp mag een bijzonder matige tegenstander als Seraing nooit de illusie geven dat een gelijkspel überhaupt mogelijk is. Het had het sneller moeten afmaken.

Maar goed, uiteindelijk tellen op het einde enkel de cijfers op het bord – zo zakelijk is Van Bommel wel. En die ogen fantastisch: wéér gewonnen, voor de negende keer op een rij nu al. Het wordt stilaan saai en voorspelbaar. Wie doet dit Antwerp, indien op kruissnelheid, straks wat? Het is kijken naar Club Brugge en Racing Genk.