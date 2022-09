De scone is Schots van oorsprong, maar al snel werd hij de nationale trots in heel het Verenigd Koninkrijk. Het geheim zit hem in het kneden: klop niet alle lucht eruit, of je eindigt met een taaie deegbal.

Ingrediënten

(voor 8 à 10 ochtendmaatjes)

450 g bloem

125 g ijskoude boter, in kleine blokjes

150 ml koude melk

2 el (of een zakje) bakpoeder

25 g poedersuiker

Snuf zout

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 220°C. Doe alle droge ingrediënten (bloem, bakpoeder, suiker, zout) in een kom. Voeg de boter toe in kleine blokjes. Verkruimel met je vingertoppen in de bloem tot kleine korrels. Werk zo snel mogelijk, zodat de boter voldoende koud blijft.

2. Giet de melk erbij en duw alles snel tot een bal die net aan elkaar hangt. Kneden is een te groot woord voor wat je hier doet. Kneed je wel (zoals je bij brooddeeg zou doen), dan vormen zich te veel gluten en worden de scones taai. Vandaar dus: eerder iets tussen duwen en kneden in.

3. Bestuif het aanrecht met bloem. Druk de deegbal uit tot een plak van 2 à 3 centimeter dik en steek er scones uit met een vormpje of glas. Maak van de restjes deeg steeds weer plakken van dezelfde dikte en ga zo door tot al het deeg op is.

4. Zet de scones op een met bakpapier beklede bakplaat in de oven. Bak in ongeveer 20 minuten gaar. Twijfel niet aan jezelf wanneer de scones niet echt bruin kleuren (zoals bijvoorbeeld een cake), dat is normaal.

5. Laat even afkoelen en serveer meteen met waar je trek in hebt, zoals: opgeklopte room, confituur of gezouten boter.

Scoor bij het kerstontbijt door aan het deeg een hand (mik op 50 gram) rozijnen, gedroogde cranberries, noten of chocoladekorrels toe te voegen. Geraspte sinaasschil en een snuf gemberpoeder zijn ook lekker. Of geef de melk een smaakje door ze te infuseren met earl grey-thee, kaneel of andere winterse kruiden (laat voor gebruik wel eerst afkoelen in de koelkast).

Recept: Barbara Serulus & Johanna Goyvaerts

Foto: Senne Van der Ven