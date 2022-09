De nootachtige smaak van gebrande boter doet het goed bij witbier en salie. Voeg daar het zilte van kokkels aan toe en in een mum van tijd staat er een weergaloos bordje op tafel. Wij gebruikten verse salie, heb je die niet in huis dan kun je net zo goed voor gedroogde gaan.

Ingrediënten (voor 4 personen als voorgerecht of 2 als hoofdgerecht)

1 kg kokkels, goed gespoeld

10-tal verse blaadjes salie

100 g boter

100 ml witbier

50 g geroosterde hazelnoten, grof gehakt

Zwarte peper van de molen

Bereiding

1. Smelt op een laag vuur de boter in een grote pan of kookpot (de kokkels moeten erin kunnen) met stevige bodem waarop een deksel past. Doe de salieblaadjes erbij en wacht tot de boter begint te bruisen, roer voorzichtig om met een lepel en blijf af en toe roeren tot na enkele minuten de boter goudbruin kleurt en naar nootjes begint te ruiken.

2. Doe er de kokkels bij, zet het vuur wat hoger en blus met het bier. Geef enkele stevige draaien van de pepermolen en laat 1 minuut inkoken zodat de alcohol verdampt. Kook daarna met het deksel op de pot tot de schelpen na enkele minuten opengaan. Schud halverwege even om, zodat de onderste kokkels bovenaan liggen.

3. Schep de kokkels op borden en kook de saus in enkele minuten tot ongeveer de helft in, zodat ze geconcentreerder van smaak wordt. Lepel de saus over de schelpen en werk af met de grof gehakte noten.

De kokkels die je koopt bij de vishandelaar zijn dus al grotendeels zandvrij. Wat je zelf nog kunt doen, is de kokkels een keer of 5 goed spoelen in een vergiet, onder de koude kraan. Laat de schelpen tussen de verschillende spoelbeurten in telkens even rusten in het vergiet.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven