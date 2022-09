Wie een artisjok het liefst vers koopt, kookt en daarna de smaakvolle bladeren afknabbelt, laat dit recept misschien liever links liggen. Maar ook de harten in blik verdienen een kans, je hebt ze maar uit de kast te nemen. De perfecte basis voor de vulling in deze hartige taart.

Ingrediënten

Voor het deeg:

200 g bloem, snuf zout, 90 koude boter in blokjes, 75 ml ijswater, 1 eidooier (bewaar het eiwit)

Voor de vulling:

Ui en knoflookteen, gesnipperd

2 el bloem, 200 ml volle melk

12 artisjokharten (conserve zonder olie), grof gehakt

3 handen spinazie, grof gehakt

70 g parmezaan, 2,5 el broodkruim, 2 eieren

Olijfolie, peper, zout

Bakpapier

Bereiding

1. Maak het deeg door met je handen de boter door de bloem met het zout te wrijven. Voeg dooier en water toe en kneed alles kort tot een samenhangend deeg. Laat het rusten in de koelkast terwijl je de vulling maakt.

2. Fruit de ui en knoflook glazig in 3 el olie, in een stevige soeppot. Voeg de bloem toe en schep een minuutje om. Giet er de melk bij en breng al roerend aan de kook, tot de melk is ingedikt tot een dikke bechamelsaus.

3. Neem de pot van het vuur en voeg artisjokken, spinazie, kaas, broodkruim en eieren toe. Zet er de staafmixer in om een min of meer gladde brij te krijgen – hier en daar een brokje mag nog wel. Breng het mengsel stevig op smaak met peper en zout.

4. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Leg een stuk bakpapier op je werkblad dat zo breed is als je bakplaat. Leg je deeg erop en rol het uit tot een cirkel van 35 cm doorsnede. Leg het bakpapier met deeg op je bakplaat.

5. Schep de taartvulling in het midden van het deeg en strijk ze uit, maar laat een rand vrij van ongeveer 6 cm. Plooi die losjes naar binnen over de vulling, zodat je een rustiek ogende ‘galette’ krijgt. Strijk wat van het overgebleven eiwit op de rand. Bak de taart ongeveer 45 minuten, tot de vulling gestold is en de korst goudbruin.