Dit is een van de allereenvoudigste recepten; je hoeft er niet eens voor te koken. Het is ook een flexibel recept – vervang de amandelen door hazelnoten of neem mozzarella als je geen burrata kunt krijgen. Het maakt niet uit, want de salade is ook dan heerlijk.

Ingrediënten voor 6 personen als bijgerecht

- 80 g amandelen

- 500 g (ca. ½ middelgrote) bloemkool, blad en steel verwijderd

- 2 kleine venkelknollen (ca. 400 g), bijgesneden

- flinke handvol rucola of waterkers

- handvol in stukjes gescheurd basilicum

- 250 g verse burrata, in stukjes van 2 cm gescheurd

Citroendressing

- 1 eidooier

- 1 el dijonmosterd

- 1 el honing

- 3 el geraspte citroenschil

- 3 el citroensap

- 1,5 dl olijfolie

Bereiding

1. Citroendressing: klop de eidooier, mosterd, honing en citroenrasp in een grote kom door elkaar. Roer het citroensap erdoor en schenk dan al kloppend de olie er in een dun straaltje bij. Doe dat niet te snel, want dan kan de dressing gaan schiften. Blijf olie toevoegen tot er een dikke geëmulgeerde dressing ontstaat en breng die op smaak met zeezout en versgemalen zwarte peper.

2. Verwarm de oven voor op 180 °C. Leg de amandelen op een bakplaat en rooster ze in 15 minuten goudbruin. Laat ze afkoelen en hak ze grof.

3. Snijd de bloemkool met een lang scherp mes in zo dun mogelijke plakken. Halveer de venkelknollen verticaal en snijd ze in zo dun mogelijke plakken.

4. Meng de bloemkool, venkel, rucola, het basilicum en de burrata in een grote kom. Schep alles voorzichtig om. Druppel de dressing erover en schep alles weer om. Strooi de amandelen erover en serveer.

Recept: Leanne Kitchen

Foto: rr