De nieuwste benaming voor smijt-alles-bij-elkaar is traybake of sheet pan dinner. Je kunt het ook een ovenschotel noemen, want dat is het natuurlijk, maar dat bekt veel minder lekker. Schalen of pannen heb je niet nodig, alleen de bakplaat uit de oven.

Ingrediënten voor 4 personen

- 1 rode paprika

- 1 gele paprika

- 1 courgette

- 2 rode uien

- 400 g gnocchi (let op welke je koopt: glutenvrij, lactosevrij)

- 2 el olijfolie

- 1 el rozemarijn

- zout en peper

- 250 g cherrytomaten

- versgeraspte Parmezaanse kaas

- 15 g verse basilicum

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 220 °C. Bekleed de bakplaat met bakpapier.

2. Snij de paprika’s in stukjes van 3 cm, de courgette in halve plakjes en snij de ui in dunne parten. Verdeel de gesneden groente en de gnocchi over de bakplaat. Besprenkel met olijfolie en bestrooi met de rozemarijn en zout en peper naar smaak. Meng goed door elkaar zodat alles licht met olijfolie is bedekt.

3. Rooster de groente en gnocchi in het midden van de oven in ca. 20 min. beetgaar. Schep na 10 min. om en verdeel dan de cherrytomaten ertussen.

4. Verdeel over vier kommen en bestrooi met de kaas en grofgehakte basilicum.

Voor de verstokte carnivoren: dit gerecht is ook lekker met kip. Vooral als je de kipstukjes eerst wentelt in een paar eetlepels pesto arrabbiata voor je ze met de groenten in de oven doet.

Er zijn gnocchi die worden gemaakt van aardappel. Die zijn glutenvrij. Maar let op bij het kopen, want soms worden ze van bloem gemaakt of van een mengsel van aardappel en bloem.