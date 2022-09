Waarom gaf minister Verlinden een gekleurde lezing van het Fanc-rapport?

Volgens het Fanc, de waakhond die toeziet op de nucleaire veiligheid, is het geen goed bestuur om te wachten met de ontmanteling van Doel 3, de kernreactor die over een week uit bedrijf wordt genomen. Dat is opmerkelijk, want de bevoegde federale minister, Annelies Verlinden, zei donderdag in Terzake het tegenovergestelde: volgens haar vond het Fanc dat het ­‘theoretisch mogelijk’ was voorbereidende werkzaamheden die de reactor definitief onklaar zouden maken uit te stellen. Verlinden (CD&V) had, wellicht aangemoedigd door haar voorzitter Sammy Mahdi, het Fanc daarover uitsluitsel gevraagd en was op dat moment de enige die al over het rapport van het Fanc beschikte.