Ribollita is een stevige soep uit Toscane met kool, bonen en brood en betekent letterlijk ‘opnieuw gekookt’. Traditioneel wordt de soep een dag op voorhand gemaakt, zodat alle smaken goed kunnen trekken en de soep de tijd krijgt om in te dikken. De dag erna wordt ze opnieuw opgewarmd en geserveerd met stukjes oud geroosterd brood. In dit recept wordt groene kool gebruikt, maar andere koolsoorten kunnen ook, net als venkel of snijbiet.

Voor 6 personen

2 uien

2 wortelen

3 selderstengels

2 teentjes knoflook

2 aardappelen

1 blikje tomatenpuree

1 blik of 400 g tomatenblokjes

2 blikken of ongeveer 400 g gekookte witte bonen

500 g of ongeveer 1/2 groene kool

3 blaadjes laurier

Enkele takjes verse tijm of een flinke snuf gedroogde

1 steranijs

Olijfolie

Versgemalen zwarte peper & zeezout

Voor de afwerking: enkele sneetjes oud brood en parmezaan

Bereiding

1. Snijd de ui, wortelen, selder en knoflook fijn en stoof in ongeveer 20 minuten zacht in een grote kookpot met stevige bodem op een laag vuur. Roer af en toe om, zodat de groenten niet aankleuren.

Schil ondertussen de aardappelen en snijd in blokjes. Voeg de aardappelblokjes samen met de tomatenpuree toe en laat even meebakken. Snipper de kool fijn en doe ze bij de groenten.

2. Voeg de witte bonen, tomatenblokjes, kruiden en een flinke snuf zout toe. Giet er ongeveer 2,5 liter water bij, zodat de groenten net onderstaan. Breng aan de kook, draai het vuur lager en laat ongeveer 40 minuten zachtjes pruttelen met het deksel op de pot.

3. Haal van het vuur en laat een nachtje rusten. Warm de soep de volgende dag de soep opnieuw op. Rooster ondertussen het brood en breek het in kleinere stukjes. Verdeel de geroosterde stukjes brood over soepkommen en overgiet met de soep. Werk af met een beetje olijfolie, een flinke draai van de pepermolen en versgemalen parmezaan.

Geef de soep extra smaak door een oud korstje parmezaan, dat anders in de vuilnisbak zou belanden, mee te laten pruttelen. Wie tijd heeft om de soep lang op het vuur te laten staan, kan in plaats van bonen uit blik ook 200 g droge witte bonen gebruiken die een nachtje geweekt zijn in water. Voeg dan wel een scheutje extra water toe en laat de soep twee uur zachtjes koken in plaats van veertig minuten.