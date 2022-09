Weer klap voor Russische moreel: dag vol aanslagen op pro-Moskou ambtenaren

Rusland heeft Oekraïne ervan beschuldigd aanvallen uit te voeren op verschillende topambtenaren die collaboreerden met Moskou. Voorlopig hield Kiev zich afzijdig, maar de door Rusland gesteunde separatistische leiding wees meteen met de vinger naar Zelenski.

De zuidelijke stad Cherson, waar Oekraïne al een tijdlang een tegenoffensief voert, werd vrijdag getroffen door verschillende Himars-raketten. Minstens vijf raketten bombardeerden het centrale bestuursgebouw in Cherson, dat Russische troepen al sinds maart bezetten. Uit verschillende beelden was er rook en brokstukken van het complex op straat te zien.

De raketaanval in Cherson gebeurde op het moment dat pro-Russische leiders van verschillende administraties in de regio Cherson bijeenkwamen in het regeringsgebouw van de stad. Onder de aanwezigen in de stad waren zich door het Kremlin goedgekeurde militair-burgerlijke vertegenwoordigers van dorpen en steden. Eketerina Gubareva, plaatsvervangend hoofd van het door Rusland gecontroleerde stadhuis van de zuidelijke stad, was aanwezig toen de aanslag gebeurde.

‘Ik begreep eerst niet wat er precies gebeurd was’, schreef ze op de berichtendienst Telegram. ‘Een jongeman sleepte me vanonder het puin. Ik leef nog en ben intussen weer aan het werk.’ Ze veroordeelde de ‘terreuraanslag’ op klaarlichte dag van Oekraïne, ook al is het niet geweten of Kiev achter de aanslag zat. Volgens haar kwamen onder andere een chauffeur van een ambtenaar om het leven, ook een ander persoon raakte gewond.

?????? As a result of an explosion in the prosecutor's office building in #Luhansk, the "Prosecutor General of the #LPR" Sergey Gorenko was killed, #Russian state media reported. pic.twitter.com/xmkm5gHa2c — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

Loehansk

Niet lang daarna kwam Loehansk, een stad aan de andere kant van het land, onder vuur te liggen. Deze keer lag geen Himars-bombardement aan de grondslag van de aanval, maar wel een explosie in het kantoor van de pro-Russische aanklager Sergej Gorenko. Bij de aanslag kwamen Gorenko en zijn adjunct om het leven. Volgens het Russische staatspersagentschap Tass stierf de aanklager ter plekke.

Deze keer was Kiev iets sneller om haar handen te wassen in onschuld. Mikhailo Podolyak, topadviseur van de Oekraïense president, zei dat Oekraïne niet achter de mysterieuze aanval zat. Hij gaf in de plaats daarvan de schuld aan een ‘interne ruzie van de maffia, of het was een poging om getuigen te vermoorden’, suggereerde hij.

Elimination of so-called "LNR prosecutor general" and his deputy should be considered as showdowns of local organized criminal groups that could not share looted property before a large-scale escape. Or as RF's purge of witnesses to war crimes. Investigation will show... — ??????? ??????? (@Podolyak_M) September 16, 2022

Het Kremlin was van plan om binnenkort referenda te organiseren in de getroffen steden en in de aangrenzende provincie van Zaporizja, die Moskou al sinds 2014 feitelijk gedeeltelijk controleert. Die referenda zijn intussen geschrapt door de militaire nederlagen van Rusland de voorbije week in het noordoosten. De Oekraïense strijdkrachten hebben in een verbluffend tegenoffensief bijna de hele regio Kharkiv heroverd.

Het Oekraïense leger gaf nog geen commentaar op de explosies in de bezette steden. Natalia Humeniuk, woordvoerster van Kievs operatiecommando Zuid, zei dat Kiev ‘informatieve chaos’ zo goed als mogelijk wilde vermijden. ‘Geluk houdt van stilte’, zei ze met een kwinkslag.

Melitopol en Berdjansk

In de late namiddag werd alweer een nieuwe explosie gemeld in een door Rusland bezette stad gemeld, deze keer in Melitopol in Zaporizja. Ook voor die ontploffing leggen de door Rusland gesteunde separatistische autoriteiten de schuld bij Kiev, maar Oekraïne heeft de verantwoordelijkheid nog niet opgeëist. Hoewel de details over de explosie in Melitopol voorlopig schaars zijn, was Federov op Telegram optimistisch. ‘We wachten op goed nieuws’, schreef hij.

Een paar uur daarvoor werd ook de moord op het plaatsvervangend hoofd van het militair burgerlijk bestuur Oleg Boyko en zijn vrouw gemeld. De separatische leiding meldde dat het koppel werd vermoord in hun garage, maar gaf geen verdere details. ‘Deze verschrikkelijke misdaad zal niet ongestraft en onbeantwoord blijven’, reageerden de separatisten. Kiev heeft voor de moord voorlopig niet de verantwoordelijkheid opgeëist